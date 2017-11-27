По информации пресс-службы ДВД Атырауской области, 25 ноября в 13.30 в г.Атырау по ул.Курмангалиева произошло ДТП, в результате которого столкнулись автомобили Hyundai Elаntra и Тoyota Land Cruiser. После чего водитель автомобиля Toyota пытался покинуть место ДТП, однако был настигнут и избит 26-летним пассажиром автомашины Hyundai. За рулем автомобиля Hyundai находилась 35-летняя женщина. - В ходе проверки выяснилось, что 27-летний парень, пытавшийся сбежать с места происшествия, хозяином авто не является. Настоящим владельцем Toyota оказался житель Индерского района, который неделей ранее передал свой автомобиль родственнику. Материал зарегистрирован по ст.293 ч 2 УК РК - "Хулиганство", - уточнили в пресс-службе ДВД Атырауской области.Фото предоставлено пресс-службой ДВД