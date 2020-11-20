Доктора и кандидаты наук назвали коллекционный сад-питомник Кайрата Каримова ценнейшим достоянием, не имеющим аналогов в России и на постсоветском пространстве, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В распоряжение редакции "МГ" попало письмо, адресованное президенту РК Касым-Жомарту Токаеву, в котором выдающиеся ученые России просят оказать содействие садоводу Кайрату Каримову. Они назвали коллекционный сад Кайрата Каримова уникальным питомником, в котором собран ценнейший, не имеющий аналогов в России и на постсоветском пространстве генофонд плодовых культур.
– К нашей большой радости и надежде на возрождение садоводства Казахстана, в городе Уральск нашими коллегами-энтузиастами Кайратом Каримовым и его супругой Розой Умурзаковой заложен коллекционный сад‑питомник. Это, прежде всего, 200 сортов яблони, 80 видов вегетативно размножаемых клоновых подвоев яблони, 170 сортов и гибридных форм винограда. Восстановление и дальнейшее развитие садоводства не представляется возможным без таких коллекционных садов – источников получения сортового материала для размножения. Питомник Каримовых имеет свидетельство об аттестации на осуществление деятельности по производству и реализации элитных саженцев, - говорится в письме.
По словам ученых, Кайрат Каримов и его супруга ведут масштабную производственную и научную работу по сортоизучению и подбору сорто‑подвойных комбинаций яблони. Результаты этих работ имеют решающее значение для развития промышленного садоводства.
– Западно‑Казахстанская область, имея богатейший природно‑ресурсный потенциал, является зоной с исторически сложившимся садоводством. В 1916‑1917 годах площадь фруктовых садов в области составляла 2349 гектаров, где собиралось около 1100 тонн яблок. Яблоки экспортировались в Москву, Санкт-Петербург, в другие крупные города России и, даже, в Париж. Вывоз яблок за пределы области составлял около 500 тонн. В 1910 году на Всемирной выставке в Париже «Уральский анис» был отмечен высокой наградой «Золотая медаль». В Советское время, в связи с ведением садоводства на научной основе, расширился ассортимент сортов яблони, площадь и урожайность садов увеличились в 2 раза, что ещё с большей очевидностью показало, что развитие садоводства в регионе рентабельно, - отметили ученые.
К настоящему времени Каримовы проделали значительную работу, и на данный момент, в рамках сада‑питомника, сорта проходят испытания на стадии маточника и питомника. Производственная и научная деятельность проводится исключительно за счёт средств Кайрата Каримова. Однако продолжать эти работы на базе промышленного сада только за счёт средств семьи Каримовых, по словам ученых, уже не представляется возможным.
– Мы, учёные‑плодоводы России, доверяя своему многолетнему опыту, верим, что у семьи Каримовых, с присущей им целеустремлённостью, трудолюбием и жаждой к знаниям, получится внести весомый вклад
в восстановление и развитие садоводства как у себя в регионе, так и в других регионах с аналогичными климатическими условиями. Чтобы не потерять годы эффективных наработок и получить результаты для использования в промышленных масштабах, просим вас, уважаемый Касым‑Жомарт Кемелевич, дать поручение центральным уполномоченным органам по выделению финансовой помощи в виде гранта Кайрату Каримову для закладки и ведения на современном уровне промышленного сада, так необходимого
для насаждения будущих садов Евразии. И это, несомненно, будет способствовать повышению имиджа не только Западного Казахстана, но и государства в целом, - резюмировали свое письмо ученые.
Обращение к президенту страны подписали такие кандидаты и доктора сельскохозяйственных наук как Ирина Исаева (дочь селекционера плодовых культур, автора сортов яблони Сергея Исаева - прим. автора), Леонид Котов, Максим Раченко, Евгений Савин.
Ирина Исаева в телефонном разговоре с корреспондентом "МГ" отметила, что поддержать Кайрата Каримова просто необходимо.
– Я за всю свою жизнь нигде не видела, чтобы где-то высадили золотую коллекцию яблонь советской селекции профессора Исаева. Собрать 200 разных сортов яблонь в одном месте не каждому под силу. Каждый сорт отличается по своим вкусовым качествам, содержат большое количество витаминов и антиоксидантов. Кайрат собрал уникальную коллекцию, он единственный человек на постсоветском пространстве, который посадил такой сад. Его сад - грибница не только будущих садов Казахстана, но и всей Евразии. Он проделал колоссальную работу. Я видела в своей жизни много чего, но такого сада как у Кайрата нигде не видела. Мы будем гордиться и говорить, что лично знакомы с ним. У Кайрата большое будущее, нужна лишь помощь от государства. Он на свои деньги больше не может продолжать и развивать свою работу, - отметила Ирина Исаева.
Кандидат сельскохозяйственных наук из города Екатеринбург Леонид Котов говорит, что мечтает лично приехать в Уральск и побывать в питомнике уральского садовода.
– Я у него не бывал, но хотелось бы. Кайрат и его супруга Роза - преданные садоводству люди, а садоводство чрезвычайно важная отрасль для народного хозяйства и для земного шара. Он собрал коллекцию, которая обладает уникальными свойствами. Уральские сорта обладают очень богатым биохимическим составом, в них содержатся питательные и лечебные вещества. У Кайрата выращиваются сорта выведенные на основе свердловских сортов, которые растут в более теплых странах, они устойчивы к болезням, за границей очень их ценят. Он очень трудолюбивый человек, подобрал хороших помощников, голова соображает, руки делают, заложили прекрасный питомник. Я являюсь автором этих сортов. К сожалению, коронавирус отрезал нам путь. Я хотел съездить к Кайрату, но пока мне удалось. В будущем обязательно планирую приехать и посмотреть . К нему так же планирую поехать и москвичи, они тоже очень заинтересованы, - говорит Леонид Котов.
Сад-питомник
Кайрата Каримова расположен на территории Мичуринского сельского округа на берегу реки Чаган и занимает площадь около семь гектаров. В питомнике посажены 150 сортов яблони, 200 сортов и гибридных форм винограда, 15 сортов ореха, несколько сортов фундука, абрикос, декоративные растения, киви, барбарис, персики, облепиха и многое другое. Создан ботанический сад из редких и лекарственных деревьев и кустарников.
Ирина Сергеевна Исаева – доктор сельскохозяйственных наук, ученый, общественный деятель, журналист и писатель. Она – достойный представитель знаменитой садово‑лесоводческой династии России. Её отец – Сергей Иванович Исаев – крупнейший селекционер‑плодовод XX века, ученик и последователь И.В. Мичурина, создавший более 40 сортов яблони.
Леонид Андрианович Котов – основоложник уральского садоводства, известный уральский и российский селекционер яблони и груши, ведущий научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства, профессор Уральского Государственного аграрного университета.
Максим Анатольевич Раченко – доктор сельскохозяйственных наук, сортоиспытатель и селекционер яблони, заведующий отделом прикладных и экспериментальных разработок Сибирского института физиологии и биохимии растений, ведущий научный сотрудник Иркутского государственного аграрного университета.
Евгений Захарович Савин – доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный работник сельского хозяйства, профессор кафедры общей биологии Оренбургского государственного университета.
