Подробности проверки раскрывать в ведомстве отказались, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сотрудники погранслужбы ЗКО на авто врезались в асфальтоукладчик: погиб человек Редакция "МГ" направила несколько официальных запросов в департамент пограничной службы КНБ РК с просьбой сообщить подробности трагедии. Нас интересовали вопросы: все ли находящиеся в легковой машине были сотрудниками пограничной службы, были ли они при исполнении в момент ДТП, являлся ли погибший военнослужащим и были ли пограничники в состоянии алкогольного опьянения. Однако получить ответы на вопросы нам не удалось. В ответе на наш запрос начальник департамента ПС КНБ РК Бауржан Рысбеков сообщил. что в настоящее время продолжаются проверочные мероприятия, а также досудебное расследование. – Предоставлять дополнительные сведения не уполномочен, - сообщил Бауржан Рысбеков. Напомним,авария произошла 5 ноября в 00.10 в поселке Сайхин Бокейординского района. 22-летний водитель автомашины марки Audi-80 не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с асфальтоукладчиком. Водитель легковушки в момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения средней степени. В результате ДТП 25-летний пассажир автомашины марки Audi-80 от полученных травм скончался на месте. В легковой машине находились сотрудники пограничной службы КНБ РК.  