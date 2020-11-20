Таким образом автопарк работников сельского хозяйства Каратобинского района обновился на 25%, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Как рассказал глава Каратобинского района Жанат Асантаев, поголовье крупного рогатого скота составило более 37 тысяч голов, из них, овец и коз - 85 тысяч голов, лошадей - более 10 тысяч голов, верблюдов – 11 голов. В 2020 году произведено 3275 тонн мяса, 8016 тонн молока и 1,3 миллиона штук яиц.

Стоит отметить, что в 2020 году на портале «gosreestr» два раза проводились аукционы на земельный участок коммерческого назначения. На аукцион выставлено 14 земельных участков площадью 1,6373 гектаров, определен победитель пяти земельных участков площадью 0,379 гектаров. Остальные девять земельных участков были предложены к выставлению на следующий конкурс в связи с отсутствием заявителей.

Иллюстративное фото из архива "МГ"– Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 6,1 миллиарда тенге, увеличившись по сравнению с предыдущим периодом на 17,7%. В районе 19 хозяйств занимаются разведением племенного скота КРС, 2 хозяйства занимаются разведением племенных лошадей, 2 хозяйства занимаются разведением племенных овец. Племенное поголовье КРС, по сравнению с 2019 годом, увеличилось на 123,9%, племенных лошадей - на 161,8%, племенных овец - на 103,8%, - отметил Жанат Асантаев. Кроме этого, для обновления машинно-тракторного парка в районе в 2020 году приобретены 26 тракторов и 32 сено-пресса, 12 косилок, 8 сенопогрузчиков. – В этом году хозяйства Каратобинского района получили 477,9 млн тенге. Инвестировано 219,3 млнтенге, в том числе на животноводство - 126,7 млн тенге и на возмещение затрат инвестиционных вложений - 92,6 млн тенге. В этом году в соответствии с действующим законодательством в районе три раза проводились конкурсы на земли сельскохозяйственного назначения. На конкурс было выставлено 77 лотов общей площадью 91 720 га, поступило 305 заявок. По результатам конкурса победителями признаны 68 заявителей, которым предоставлены земельные участки площадью 89 720 гектаров,