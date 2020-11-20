15-летний мальчик пропал 18 ноября в Кызылкогинском районе, сообщает "Акжайык". В Атырау утонул несовершеннолетний Иллюстративное фото с сайта kstnews.kz Как стало известно, в тот день он отправился пасти овец. Позже выяснилось, что ребенок утонул.   Поиски велись сотрудниками районного отдела ЧС и самими жителями села Миялы. Тело подростка было найдено в реке Ойыл – по предварительной версии, он утонул, пытаясь спасти попавшую в реку овцу.