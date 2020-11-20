Сейчас ребенок находится в больнице, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске некому отлавливать бродячих животных Иллюстративное фото из архива "МГ" 18 ноября в микрорайоне Жулдыз двухлетнего малыша покусала собака. В этот же день в 16.00 он был  доставлен в травматологическое отделение Атырауской областной детской больницы. По словам врача-травматолога Атырауской областной детской больницы Жаксылыка Магзомова, у ребенка диагностировали травмы средней степени тяжести. - Ребенка доставили в больницу в среду, 18 ноября, ему в срочном порядке была оказана первая помощь в травматологическом отделении. На укушенных ранах проводилась хирургическая обработка. Ребенок получил травмы головы и рук средней степени тяжести. Раны перевязали и обработали. Сейчас ребенок находится у нас вместе с мамой, - сказал Жаксылык Магзомов.  