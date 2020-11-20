Как рассказал директор областной станции скорой медицинской помощи Мадияр Утешев, стоимость каждого автотранспорта варьируется от 36 до 46 млн тенге. – В рамках реализации дорожной карты по обновлению автопарка станций скорой помощи по всей республике доставляются новые реанимобили. В нашу область прибыло 37 новых карет скорой медицинской помощи. Вся техника была произведена в Казахстане. Дополнительно мы еще подаем заявку на приобретение 20 автомобилей. Пять новых реанимобилей мы передаем районным центрам, которые расположены вдоль трасс. Они полностью оснащены всем необходимым оборудованием, ИВЛ-аппаратами с подачей кислорода, дефибрилляторами, отсосами, ЭКГ-аппаратами. Стоимость одного автомобиля составляет от 36 до 46 млн тенге. По мере поступления новых автомобилей мы по одному реанимобилю передадим районным центрам. Основной имеющийся транспорт будет циркулировать по городу для оказания экстренной медицинской помощи населению, - отметил Мадияр Утешев. Всего на балансе областной станции скорой медицинской помощи находится 60 единиц автотранспорта, 50% из которых изношены и подлежат списанию. Ежедневно на линию по области выходят 39 бригад в одну смену. В сутки от населения поступают более 650 звонков. – Мы благодарны руководству областной станции скорой медицинской помощи за то, что нам передали новую технику. Машины оборудованы всем необходимым для оказания экстренной помощи. У нас в Федоровке есть Теректинская центральная районная больница, но мы работаем как подстанция. В нашем распоряжении были две машины, теперь нам передали еще одну. Она значительно облегчит нам работу, - говорит старший фельдшер Теректинской подстанции Гульбаршын Умаргалиева.Мадияр Утешев