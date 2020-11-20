По словам жительницы Уральска Альфии, буквально месяц назад она могла купить литровую бутылку масла по 380 тенге, сейчас же цены "кусаются", есть масло и по 720-740 тенге. - У меня трое детей и порадовать вкусными печеньями из магазина я их не могу, поэтому изо дня в день жарю для них бауырсаки и лепешки. Масло расходуется очень быстро, и это бьет по карману. Повышение заработной платы в этом году у мужа не было, а некоторые из-за карантина вовсе дома сидят без работы. Почему никто не регулирует цены? Да и с чего вдруг такой бешеный "прыжок" цен? - задалась вопросом Алия. Журналисты "МГ" проехались по магазинам, супермаркетам и рынкам. Действительно, цены взлетели. Со слов продавцов на центральном рынке "Мирлан", они повысили цену на масло, потому что закуп стал дороже. - Мы не можем работать себе в убыток, у нас тоже семьи и нам нужно их кормить. Люди возмущаются, что подорожало масло, но нам деваться некуда, - сказала продавщица Алтынай. К слову, в супермаркетах цена на масло за один литр варьируется в среднем от 520 тенге до 710 тенге. В мелких магазинах цена также повысилась: бутылку масла объемом 1 литр можно купить от 530 до 740 тенге. На рынках такая же картина, самая низкая цена на масло - 520 тенге за литр. Стоит отметить, что наиболее доступное по цене масло местного производителя под маркой "Белес". Однако и оно подорожало. Директор ТОО "Пойма май комбинаты", которая выпускает масло "Белес", Акылбек Сармалаев рассказал, что у них отпускная цена на масло повысилась. - Причины повышения цены на масло - низкая урожайность подсолнечника в Казахстане. Такая же ситуация отмечается во всем мире. Также в этом году более низкие качественные параметры семян подсолнечника, то есть жирность в семечках может быть разной, в этом году эти показатели меньше на 10%. Также в этом году семечки не набрали своей спелости, они идут щуплые и мелкие. Это все влияет на выход масла. На сегодняшний день рыночная экономика диктует свои правила, подсолнух является биржевым продуктом. Если в прошлом году мы закупали тонну семечек за 90-100 тысяч тенге, то в этом году она стоит 180-200 тысяч тенге, подорожание составило 100%. Также подорожали все комплектующие материалы, если раньше бутылки для розлива продукта мы закупали по 20 тенге, то сейчас - по 35 тенге, - рассказал Акылбек Сармалаев. Он пояснил, что в прошлом году маслозавод переработал 30 тысяч тонн семечек, в этом году на сегодняшний день принято только 8 тысяч тонн. - Себестоимость масла напрямую зависит от цены на сырье. В прошлом году мы отпускали масло один литр по 300-320 тенге, в этом году реализуем по 515. Сейчас розничные цены мы держим ниже, и завод берет растраты на себя, - заверил он. Между тем руководитель отдела предпринимательства г.Уральск Мейрам Хайров отметил, что масло входит в список социально значимых продовольственных товаров. - Отделом предпринимательства на еженедельной основе проводится мониторинг цен. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожание масла идет на 30-40%. Отпускная цена местных производителей составляет 490 тенге за один литр рафинированного масла и 440 тенге за литр нерафинированного, - пояснил Мейрам Хайров. Стоит отметить, что в ЗКО функционирует стабилизационный фонд, который предназначен для сглаживания резкого скачка цен. В стабфонде имеется девять наименований продуктов питания: сахар, подсолнечное масло, гречка, рис, мясо курицы и говядины, соль, мука и макароны. По словам первого заместителя председателя правления АО «СПК "Aqjaiyq" Артура Доскалиева, в остатках стабфонда сейчас более 1,1 тысячи тонн товаров, стоимостью 320 миллионов тенге. - Вообще было закуплено более 2,5 тысячи тонн товаров на 550 миллионов тенге. С начала этого года реализовано 1255 тонн товаров. В настоящее время реализуются товары из стабфонда по трем наименованиям: масло подсолнечное, сахар и крупа гречневая. Эти три продукта подорожали больше, чем остальные. Акиматом области было принято решение о реализации этих товаров по сниженным ценам. Так, на сегодняшний день рыночная цена на подсолнечное масло составляет более 470 тенге за литр, а цена масла из стабфонда - 380 тенге за литр. Однако надо учитывать, что у стабфонда нет возможности накормить все население. Есть только ограниченный объем товаров. Всего было закуплено порядка 100 тонн подсолнечного масла, из этого количества мы реализуем 30 тонн с лимитом не более пять литров в одни руки, - рассказал Артур Доскалиев. С его слов, реализация осуществляется в киосках "Желаев нан", минимаркетах "Ел ырысы" и супермаркетах "Алтындар" и "Жангир хан". Также он отметил, что масло будет дорожать, так как дорожает сырье для его производства. - Задача в этом плане - стабилизировать цену на уровне инфляции. Сейчас произошел резкий скачок цен и мы отреагировали, начали реализовывать товар с 12 ноября. Также мы осуществляем дополнительный закуп, в случае необходимости будем реализовывать масло подешевле, - заверил Артур Доскалиев. В управлении сельского хозяйства ЗКО сообщили, что на сегодняшний день в области завершена уборка масличных культур. - С уборочной площади 52,1 тысячи гектаров подсолнечника валовый сбор составил 26,3 тысячи тонн. Однако в прошлом году было убрано 49,8 тысячи гектаров, а получено 58,5 тысячи тонн урожая, - проинформировали в управлении сельского хозяйства ЗКО.