Все школы Каратобинского района подключены к сети интернет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким Каратобинского района Жанат Асантаев, из-за эпидемиологической ситуации в регионе обучение в 16 школах с 1 сентября текущего года ведется в традиционном формате, ученики только трех школ в районе получают знания в дистанционном режиме. Начиная со второй четверти Шоптыкольская СОШ также перешла на традиционный формат обучения. По словам Жаната Асантаева, в связи с пандемией коронавирусной инфекции из резервного фонда правительства РК были выделены средства на приобретение ноутбуков, компьютеров и планшетов для обеспечения детей из социально-уязвимых слоев населения, к которым относятся дети из малообеспеченных семей, дети с особыми потребностями, дети-сироты, дети из многодетных семей. – Также на средства местного бюджета приобретены 100 ноутбуков. Все эти технические средства, а именно 120 компьютеров, 110 планшетов и 100 ноутбуков переданы на временное пользование учащимся дистанционных школ. По району все школы подключены к сети интернет, – отметил Жанат Асантаев. В рамках акции «Дорога в школу» 59 ученикам оказана спонсорская поддержка на сумму свыше 1,5 миллиона тенге. Для обеспечения детей из семей, получающих адресную социальную помощь, гарантированным социальным пакетом – одеждой и учебными пособиями – из областного бюджета выделены 7,3 миллиона тенге. Из них для 140 детей уже затрачены 1,4 миллиона тенге, в ноябре будет освоено 3,1 миллиона тенге, остальные сэкономленные средства будут возвращены в областной бюджет в сумме 2,8 миллиона тенге. – В целях исполнения всех санитарно–гигиенических требований, а также для обеспечения безопасности детей, во всех школах установлены внутренние туалеты, - отметил Жанат Асантаев.