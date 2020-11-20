Полицейские Атырау нашли хозяина собаки в день инцидента, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске некому отлавливать бродячих животных Иллюстративное фото из архива "МГ" 18 ноября в микрорайоне Жулдыз двухлетнего малыша покусала собака. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 18 ноября в 16.51 на пульт «102» поступило сообщение от жителя микрорайона «Жулдыз-2» о нападении собаки на малолетнего ребёнка. - На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Ребёнок 2018 года рождения с многочисленными ранами в области головы и рук был доставлен полицейскими в областную детскую больницу. Собаку, покусавшую ребёнка, удалось отыскать в том же микрорайоне на территории одной из небольших промышленных баз. Был установлен владелец собаки – 35-летний житель города Атырау. В отношении него составлен административный протокол по части 2 статьи 408 КоАП "Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных, правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек", - отметили в пресс-службе ведомства.
К слову, статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере десяти месячных расчетных показателей.  (1 МРП - 2778 тенге).
