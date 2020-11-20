Теперь члены мониторинговой группы будут передавать сведения о тамаде, музыкантах и гостях полицейским для привлечения нарушителей к ответственности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске побег нарядных гостей из ресторана попал на видео Иллюстративное фото из архива "МГ" На прошлых выходных члены мониторинговой группы выявили пять нарушений карантина, в том числе два факта проведения массовых мероприятий. Торжество, на которое собралось порядка 60 гостей, проходило в ресторане "Айбат". Владелец данного заведения был привлечен к ответственности, а вот гости благополучно разбежались по домам. Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев на вопрос, почему не привлекают к ответственности гостей, которые пришли на мероприятие, ответил, что к ним не поступало материалов. Руководитель мониторинговой группы Аслан Жармуханов отметил, что они действительно пока не привлекали людей, надеясь на их сознательность. - Теперь, начиная с этих выходных, при выявлении проведения массового мероприятия мы будем привлекать к ответственности не только владельца помещения, но и музыкантов, тамаду, а также гостей. Далее материал будет отправляться в МПС, а оттуда уже в СЭС для наложения штрафа. Более того, музыканты и тамада будут привлекаться к ответственности как юридические лица. Мы думали, что люди осознают, что нельзя посещать массовые мероприятия, однако этого не происходит, поэтому мы вынуждены идти на такие меры, - заявил Аслан Жармуханов.