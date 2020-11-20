Хлеб из муки высшего сорта подорожал на полках магазина с 19 ноября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". (без названия) На прилавках магазинов повысилась цена на хлеб высшего сорта. Если раньше булка хлеба стоила 120 тенге, то сейчас - 135. Руководитель "Желаев нан" Олег Талецкий прокомментировал ситуацию с подорожанием хлеба. Он отметил, что хлеб из муки высшего сорта повысился на 5-15 тенге. - Это связано с тем, что подорожала мука, если раньше один килограмм стоил 100 тенге, то сейчас - 160 тенге и выше. Также мы используем для смазывания хлебных форм подсолнечное масло, которое тоже подорожало на 50%, - сказал Олег Талецкий. Также он отметил, что хлеб первого сорта они по-прежнему будут отпускать по 80 тенге. - Мука подорожала из-за неурожайного года. Есть пшеница третьего класса и пятого класса. Урожай третьего класса в этом году был очень низкий, а пятого класса наоборот хороший. Именно из пшеницы третьего класса делают муку, - пояснил Олег Талецкий. - Урожайность в большей степени зависит от погодно-климатических условий. Стоит отметить, что в других хлебопекарнях города хлеб из муки высшего также подорожал на 5-15 тенге.