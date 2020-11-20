Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 20 ноября, аким области Гали Искалиев проверил ход строительства объектов, расположенных в микрорайоне Кадыра Мырза-Али. Одним из инспектируемых объектов стала Площадь Первого Президента. По словам акима города Абата Шыныбекова, здесь уже высажены более тысячи саженцев деревьев и кустарников. – Вокруг площади строятся множество социальных объектов и поэтому мы решили уделить особое внимание излюбленному месту отдыха горожан. Раньше здесь было очень мало зеленых насаждений, мы решили это исправить. Заключен договор с подрядчиком ТОО "Жаслан Флора", высажены 1254 деревьев и кустарников, они все многолетние, среди них есть и плодовые деревья. Здесь будут расти ива, тополь, береза, рябина, сирень, барбарис, каштан, спирея, дуб, вишня, слива, яблони, гортензия, бересклет и другие. Подрядная организация будет ухаживать за ними в течение трех лет. Вместе с тем, на большой площадке так же высажены зеленые насаждения, - рассказал Абат Шыныбеков. По плану зеленые насаждения будут располагаться рядами, а между ними будут установлены современные лавочки. Кроме этого, здесь уже пробурили скважины. – В этом году мы построили беговую площадку, протяженностью 1256 метров. За чистотой на площади следят сотрудники ЖКХ и ТОО "Жайык таза кала", в год на эти цели уходят около 30 млн тенге. В следующем году мы планируем передать Площадь Первого Президента в доверительное управление, - заключил Абат Шыныбеков. Глава региона Гали Искалиев отметил, что бизнесмен должен будет не только зарабатывать здесь деньги, но и создавать условия для отдыха горожан. – Объявите конкурс, передайте площадь частному предпринимателю. Но вы заранее обговорите с ним, где и какие коммерческие объекты можно будут здесь устанавливать. Площадь - это место досуга жителей и гостей города, поэтому для людей должны создаваться условия. Бизнесмен должен будет не только зарабатывать здесь деньги, но и следить за его состоянием, ухаживать и охранять, - отметил Гали Искалиев.