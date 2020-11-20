Мужчина заезжает на территорию ТОО "Кублей" и снимает на видео туши умерших животных, лежащих на земле, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Уральцев возмутило видео с мертвыми животными на территории комплекса по переработке мяса Скриншот с видео В социальных сетях и мессенджерах распространяется видео, как мужчина, въезжая на территорию предприятия, снимает на видео мертвых животных, говоря при этом, что он находится в "Кублее". Далее он невнятно говорит о том, что "теперь туши животных разделают и они пойдут на тушенку". Через некоторое время также в соцсетях появилось второе видео, на котором мужчина, который представляется Аружаном Ергешевым, приносит свои извинения. - Я сейчас снимал видео. Я снял по ошибке. Я прошу прощения у директора "Кублея". Эти животные, оказывается, не идут в "Кублей". Все погибшие животные идут на утилизацию. Причина, по которой я снял видео, я приехал на погрузку. Я водитель, я приехал, увидел лежащих мертвых животных и снял на видео. У всех казахстанцев прошу прощения. Туши мертвых животных сжигают, - говорит на видео Аружан Ергешев (перевод редакции). Между тем начальник юридического отдела ТОО "Кублей" Гульфия Калиева, к которой мы обратились за комментарием, отметила, что видео действительно было снято на их предприятии, однако из умерших животных продукцию делать не собирались. - У нас на территории действует убойный пункт, на который животных везут со всех районов области. Порой животные гибнут во время транспортировки. Именно таких животных и снял водитель, заехавший на территорию нашего предприятия. Мы ни в коем случае не используем этих животных для производства продукции. У нас есть крематорная печь, где уничтожаются погибшие животные, - пояснила Гульфия Калиева. Она также рассказала, что водитель, снявший видео, был установлен. Ему все объяснили и он публично, на камеру принес свои извинения. - Более того, за этот поступок он ответит по закону. Мы обратились в суд, - подытожила Гульфия Калиева.