ДУИС Атырауской области заставили сделать ремонт в кабинете в обмен на покровительство, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В антикоррупционной службе Атырауской области сообщили, что должностные лица подведомственного учреждения Департамента уголовно-исполнительной системы заставили сделать ремонт в кабинете за покровительство. Так, были закуплены 1,8 литра краски, 2 щетки, 13 литров водоэмульсии, причем не за счет вышеуказанной организации.
- Учреждения уголовно-исполнительной системы не перестают удивлять оригинальностью преподношения услуг за взятку. Так, чтобы пронести телефоны сотруднику понадобилась куры-гриль, куда он смог засунуть не только телефон марки Хуавей и Айфон с зарядными устройствами, но и 140 штук трамадола и 4 штуки тропикамида. Нередки случаи приема строительных материалов в виде взяток, так, должностное лицо одного из районов Атырауской области за свои услуги потребовала помимо 200 тысяч тенге на Каспи голд, который сейчас удобен не только для простых граждан, но и пользуется популярностью среди нарушителей закона, 15 метров железной трубы, 260 метров арматуры, - сообщили в антикоррупционной службе.
По данным антикоррупционной службы, женщины предпочитают строительным материалам бьюти-продукты. Так, должностное лицо Управления потребовала сертификат "Бьютимании", таким образом сделав себе подарок на 8 марта.
- В практике встречались случаи дачи «живых» взяток, так, чиновник одного из государственных органов сжалившись, вместо денег согласился довольствоваться лошадью. Судьба последней неизвестна. За вышеуказанные коррупционные правонарушения законом предусмотрена ответственность в виде штрафа до 3000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. Необходимо отметить, что за 10 месяцев текущего года 11 лиц за сообщение о коррупции получили 1,6 млн тенге. Напоминаем что, за сообщения о коррупции Департаментом предусмотрено поощрение до 10 млн тенге. Хотелось в очередной раз обратить внимание, что по фактам коррупции каждый имеет возможность обратиться с официальным письмом в Агентство, либо в Call-центр 1424, который работает круглосуточно 7 дней в неделю (звонок бесплатный), на личную почту Департамента Агентства по Атырауской области [email protected]
, - отметили в антикоррупционной службе.
