Акимат города Атырау переселил жителей населенного пункта Карабатан. 27 домов коренного населения, в основном, семьи железнодорожников, долгие годы испытывало бытовые проблемы. В старых домах 60-х годов постройки не было газа, в населенном пункте не было дорог и отсутствовало освещение. Ежегодно обращаясь к руководству региона, города мы с надеждой ждали, что нас переселят в город. И в этом году при содействии акима г.Атырау Кайрата Оразбаева мы получили новое жилье в городе, - рассказывает ветеран железнодорожной отрасли Назымгуль Утеуова. - Двухкомнатные квартиры жители получили в одном из многоэтажных домов в микрорайоне Жулдыз. Как сообщили в пресс-службе акимата Атырау, в этом году под переселение жителей Атырау выделено 813 квартир. 10 из 15 переселенных домов - это общежития, жители которых годами ожидали благоустроенные жилые площади. А по количеству квартир - это уже 40% всей потребности жителей ветхого жилья, остается еще выделить около полутора тысяч квартир и проблема ветхого жилья в регионе будет полностью решена. - Кроме переселения жителей ветхого жилья, будет реализована программа продуманной застройки с использованием возможностей имеющейся полноценной инфраструктуры, а также проведения восстановительных работ в старых домах с минимальными затратами для увеличения жилого фонда и с получением соответствующих технических гарантий, - отметили в горакимате. К слову, на начало этого года по городу числилось 80 аварийных домов, включая 10 общежитий. Впервые в 2020 году в городе началось масштабное переселение жителей сразу 5 жилых многоквартирных домов (Ауэзова 22, Дружба 14, Бирлик , АТП 2,3) и 5 многоквартирных общежитий (Геолог 65,66, Дружба 1, Кунанбаева 30а и Гагарина 124). Акимат города планирует продолжить программу переселения и до конца года обеспечить жильём жителей общежитий по ул. Молдагалиева 30 и 33 а и по ул. Тулебаева 44.