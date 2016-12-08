Маршрутка с пассажирами врезалась в скоростемер после того, как в нее врезался Hundai, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" IMG_8581 Как сообщили в МПС города Уральска, по заключению медицинского освидетельствования оба водители были трезвые. Скоростемер отправлен на экспертизу для определения суммы ущерба. По этому факту заведено административное дело по статье 610 КоАП. Кроме того, на водителя автомобиля Hundai, по вине которого маршрутка врезалась в столб, возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК. После ДТП четыре человека обратились в травмпункт. IMG_8586 Напомним, 26 ноября, маршрутка с пассажирами врезалась в скоростемер по улице Жангир хана. По словам водителя маршрутного автобуса №6 Citroen, он ехал с пассажирами в город, а в это время по встречной двигался Hundai, которого внезапно выкинуло на встречную полосу. Задней частью машина врезалась в маршрутку. От удара Citroen врезался в стоящий на обочине скоростемер. Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА