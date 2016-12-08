Несколько раз в месяц стражи порядка неожиданно проверяют места незаконной торговли. Зачастую, местами «улова» становятся крупные рынки. Под присальное внимание полисменов попадают мелкие перекупщики, промышляющие торговлей овощей, фруктов и прочей снеди. Сценарий один и тот же: бравые служители порядка вместе с чиновниками подъезжают на спецмашине, быстро, пока уличные торговцы не успели разбежаться, заталкивают их в машину, туда же отправляется и изъятый товар. Правда, спустя день-два, снова появляются желающие предложить по сниженным ценам товар с земли. - Эта борьба продолжается который год. Обнаглели вконец, многие из этих торговцев уже через пару часов выходят на «работу», - жалуется арендатор Центрального рынка Татьяна. – Я открыла ИП, плачу налоги, мой товар каждые три дня проходит лабораторные исследования. А они продают практически с земли, да ещё и обвешивают покупателей. Облаву на стихийных торговцев около Центрального рынка, которых по скромным подсчётам насчитывалось не меньше пяти десятков, провели в течение получаса. Одной из первых под руки блюстителей закона попалась Нургуль. 56-летняя женщина здесь тогрует яблоками и мандаринами уже три года. За это время она насчитывает семь приводов. - Заплачу штраф, отдохну пару дней и снова выйду торговать. А куда деваться? Оформляться официально не буду, деньги, которые буду отчислять на налоги и прочие исследования, я лучше на семью потрачу, - смело говорит Нургуль. Её молодая коллега по цеху – 28-летняя Айгерим – ещё нянчит грудного младенца. Три года назад она, вместе с мужем и тремя детьми переехала из аула Байганинского района. Работу молодая женщина так и не нашла, пришлось выходить на улицу и торговать рыбой. Чуть ли не на коленях Айгерим умоляла полицейских не забирать её товар, однако люди в погонах жалобами не пронялись. В конце концов женщина с проклятьями, всё же отдала рыбу. - Сначала мы проводим разъяснительные беседы, говорим, что торговать в неположенных местах нельзя. Если это не помогает, то штрафуем. Согласно адмкодексу, торговля в неустановленных местах наказывается пятью МРП (10.605 тенге). За повторное нарушение – 10 МРП (21.210 тенге), - говорит сотрудник Илекского РОВД Еркин МАЛАЕВ. С начала года в ходе подобных рейдов к административной ответственности привлечены около 350 человек. Нарушители закона пополнили городскую казну на 900 тысяч тенге.