– Украинская песня любима всеми народами, с одной стороны простые, с другой – очень мелодичные и красивые, и всегда берут за душу, завораживают своей мягкостью и лиричностью, заряжают энергетикой и позитивным настроением. С детства, многие из нас слышат и поют их, – говорит руководитель Лариса Григорьева.Коллектив пел всем знакомые песни «Нэсэ Галя воду», «Берегиня-вышиванка», «В саду гуляла», «Ой, калина червона», «Ой, я молода, на базар ходила», «Ой, гарна я, гарна», «Гай зэленэнький», «Бажаем вам добра», «Чернява-кучерява», «Саржайлау», «Алга, Казахстан» и другие, которые исполнил вместе с посетителями парка. Кроме того в концертной программе с танцами выступили детские танцевальные коллективы под руководством Гузь и ансамбль «Малиновые зори» руководителя Тоболевой. В парке было весело от детского смеха и празднично от лившейся музыки. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Оксана КАТКОВА, фото автора
