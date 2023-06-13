– Украинская песня любима всеми народами, с одной стороны простые, с другой – очень мелодичные и красивые, и всегда берут за душу, завораживают своей мягкостью и лиричностью, заряжают энергетикой и позитивным настроением. С детства, многие из нас слышат и поют их, – говорит руководитель Лариса Григорьева.

Начиная с 2002 года от простой вокальной группы к настоящему времени коллектив вырос в хор с самобытным репертуаром, состоящим более чем из 50 произведений, творческими встречами и выступлениями, гастрольными поездками, победами и новыми идеями. В репертуаре хора произведения на украинском, казахском, русском и английском языках. Астана, Актобе, наши городские и областные сцены – аплодировали хористам. В 2018 году хору «Берегиня» присвоен статус «Народный коллектив». Концертную программу назвали «Берегиня-вышиванка», в ней звучали удивительные песни.Коллектив пел всем знакомые песни «Нэсэ Галя воду», «Берегиня-вышиванка», «В саду гуляла», «Ой, калина червона», «Ой, я молода, на базар ходила», «Ой, гарна я, гарна», «Гай зэленэнький», «Бажаем вам добра», «Чернява-кучерява», «Саржайлау», «Алга, Казахстан» и другие, которые исполнил вместе с посетителями парка. Кроме того в концертной программе с танцами выступили детские танцевальные коллективы под руководством Гузь и ансамбль «Малиновые зори» руководителя Тоболевой. В парке было весело от детского смеха и празднично от лившейся музыки.