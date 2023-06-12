По данным «Казгидромета», 13 июня на западе ЗКО ожидается гроза. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунде. На юге региона — сильная жара до +35 градусов. Гроза и сильный ветер ожидаются в ЗКО На большей части Казахстана пройдут кратковременные дожди с грозами.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +27..+29 градусов, ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ветер до 19 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +36..+38 градусов, ночью +23..+25 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +28..+30 градусов. Ночью похолодает до +16..+18 градусов. Ветер до 15 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +32..+34 градусов, ночью опустятся до +22..+24 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +30..+32 градусов, ночью похолодает до +18..+20 градусов. Ветер до 13 метров в секунду.
