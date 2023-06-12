Родные 19-летней девушки из Актобе просят разобраться в обстоятельствах её гибели
В Актобе зверски убили 19-летнюю девушку. Так утверждают её близкие. Полиция же возбудила дело по статье «Доведение до самоубийства», передаёт портал «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива «МГ»
19-летняя девушка восьмого июня упала с седьмого этажа жилого дома на улице Тургенева. В социальных сетях появилось обращение в МВД и прокуратуру, чтобы они взяли дело под контроль.
Правозащитники фонда «#НеМолчи» сообщили, что с ними связались родные погибшей.
— Есть две версии. Девушку изнасиловали и убили двое парней. Один из них точно её одноклассник, недавно вернулся из армии, о втором нет информации. Вторая версия, что не было изнасилования, был суицид, что она была с одноклассником в квартире, а потом упала с седьмого этажа. До сих пор не сообщили о результатах экспертизы. Мы опасаемся, что преступник или преступники уйдут от наказания, потому что никто до сих пор, по словам родных, не арестован, — они.
В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что ведётся расследование по статье 105 УК РК, то есть доведение до самоубийства.
— По делу назначены ряд экспертиз, расследование продолжается. Иная информация в рамках расследования уголовного дела разглашению не подлежит. Ход расследования взят на личный контроль руководства ДП, — заверили в ведомстве.