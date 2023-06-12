— Есть две версии. Девушку изнасиловали и убили двое парней. Один из них точно её одноклассник, недавно вернулся из армии, о втором нет информации. Вторая версия, что не было изнасилования, был суицид, что она была с одноклассником в квартире, а потом упала с седьмого этажа. До сих пор не сообщили о результатах экспертизы. Мы опасаемся, что преступник или преступники уйдут от наказания, потому что никто до сих пор, по словам родных, не арестован, — они.

— По делу назначены ряд экспертиз, расследование продолжается. Иная информация в рамках расследования уголовного дела разглашению не подлежит. Ход расследования взят на личный контроль руководства ДП, — заверили в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива «МГ» 19-летняя девушка восьмого июня упала с седьмого этажа жилого дома на улице Тургенева. В социальных сетях появилось обращение в МВД и прокуратуру, чтобы они взяли дело под контроль. Правозащитники фонда «#НеМолчи» сообщили, что с ними связались родные погибшей.В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что ведётся расследование по статье 105 УК РК, то есть доведение до самоубийства.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.