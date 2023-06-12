Арбузы и дыни продают не только на рынках и в супермаркетах, но и на обочинах трасс и дорог, передаёт портал «Мой ГОРОД». Санрачи рекомендуют не покупать ранние арбузы и дыни в Уральске Фото Медета МЕДРЕСОВА В Уральске начали продавать арбузы и дыни из Ташкента (Узбекистан) и арбузы из Шымкента. Цены разнятся, если купить ягоду на обочине трассы, то арбузы из Ташкента стоят 300—350 тенге за килограмм, из Шымкента — 300 тенге. В районе центрального рынка арбузы стоят 250 тенге за кило, а дыни в зависимости от сорта — по 500— 650 тенге. Тем не менее санврачи советуют не торопиться пробовать раннюю ягоду, в ней может быть превышение нитратов. По словам руководителя отдела контроля и надзора за объектами питания ДСЭК ЗКО Гульжанат Гатауовой, к счастью, в этом году ещё не было отравившихся арбузами и дынями.
— Сотрудники департаментов и территориальных управлений проводят разъяснительные работы с населением о том, что сейчас ранние арбузы не рекомендуется употреблять. В нашем регионе созревание арбузов наступает в конце июля или в августе. Сейчас есть риск, что в ягодах возможно есть остаточное содержание нитратов. К тому же мы проводим акции на рынках и проверяем экспресс-методом овощные и бахчевые культуры на содержание нитратов. Превышений выявлено не было, — отметила Гульжанат Гатауова.
К слову, в прошлом году арбузы в Уральске стали продавать ещё в начале июня. Санрачи рекомендуют не покупать ранние арбузы и дыни в Уральске Фото Медета МЕДРЕСОВА Санрачи рекомендуют не покупать ранние арбузы и дыни в Уральске Фото Медета МЕДРЕСОВА Санрачи рекомендуют не покупать ранние арбузы и дыни в Уральске Фото Медета МЕДРЕСОВА Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.