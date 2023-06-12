Сообщение оказалось ложным. Десятиклассник получил реальное наказание, передаёт портал «Мой ГОРОД». Школьника из ЗКО осудили за сообщение о заложенной бомбе Фото ДП Актюбинской области 31 мая прошлого года на электронную почту департамента полиции Актюбинской области поступило сообщение о том, что в зданиях учебных заведений заложены взрывные устройства. Персонал и учащихся эвакуировали, взрывных устройств на месте не обнаружили. Сотрудники управления по противодействию экстремизму установили лже-террориста. Им оказался ученик 10 класса одной из школ ЗКО. Подросток дал признательные показания, полицейские изъяли компьютер. Оказалось, что подобное электронное письмо он направлял в Кокшетау о «минировании» зданий трех судов. В мае этого года межрайонный суд по несовершеннолетним в Актобе вынес приговор, подросток был признан виновным. Ему назначено наказания в виде шести месяцев ограничения свободы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.