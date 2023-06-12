– В противном случае Казахстан не сможет выполнять все свои обязательства по конвенции. Если это противоречит национальному законодательству, то может применяются нормы и законы международного. Сейчас я или наша правозащитная организация имеем право заплатить за него. Человек может вообще быть без документов, о каком ИИН может идти речь? Нельзя же в такие рамки загоняться. Вы смотрите только свои инструкции, хотя вы должны полностью национальные законодательства смотреть, в том числе и Конституцию. Поэтому советуйтесь со своим министерством, положение не безвыходное. Наша организация может заплатить, я могу от своего имени заплатить, — говорит Павел Кочетков.Суд поручил представителю ДГД уточнить этот вопрос. Также на предварительном слушании был допрошен представитель управления координации занятости и социальных программ, который аргументировал решение ведомства об отказе присвоении статуса беженца. Ранее в Бокейординском районном суде вынесли обвинительный приговор в отношении россиянина. Суд признал его виновным по статье 392 УК РК «Умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан». Его приговорили к шести месяцам ограничения свободы условно, а в качестве дополнительного наказания суд решил выдворить его из страны сроком на пять лет. Апелляционная коллегия постановила оставить решение суда первой инстанции без изменения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
