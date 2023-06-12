Однако суд пока не может принять дело в производство, так как не оплачена государственная пошлина, передаёт портал «Мой ГОРОД». Сбежавшему из воинской части россиянину дали месяц, чтобы добровольно покинуть Казахстан Фото из архива «МГ» В прошлом году гражданин России Игорь Санджиев был мобилизован, а в марте 2023 года сбежал из воинской части, пересёк границу в районе села Сайхин и приехал в Уральск. Здесь мужчина попросил предоставить ему статус беженца, так как он отказывается ехать на войну в Украину и убивать мирных жителей. Однако в управлении координации занятости и социальных программ ЗКО ему отказали. Не согласившись с таким решением, Игорь Санджиев и его адвокат Юрий Кобзарев решили подать в суд на ведомство. Они уверены, что управление приняло незаконное решение и попросили суд отменить его и обязать выдать положительное. Сегодня, 12 июня, в специализированном межрайонном административном суде прошло предварительное слушание по этому делу. Председательствующий судья — Любовь Корсакова. Игорь Санджиев просит суд признать незаконными действия управления координации занятости и социальных программ, отменить их решение и обязать выдать ему статус беженца на территории РК. Однако Любовь Корсакова отметила, что пока дело невозможно принять в производство, так как не оплачена государственная пошлина. Для того, чтобы Санджиев мог её оплатить, ему должен быть присвоен ИИН, которого у него нет. А чтобы получить ИИН, россиянину необходим паспорт, который остался в воинской части России. Представитель департамента государственных доходов по ЗКО на предварительном слушании заявила, что оплатить госпошлину возможно только при наличии ИИН. Однако председатель ЗКОФ ОО «Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности» Павел Кочетков на суде подчеркнул, что в практике есть такие случаи, когда правозащитные организации платят госпошлину за другого человека.
– В противном случае Казахстан не сможет выполнять все свои обязательства по конвенции. Если это противоречит национальному законодательству, то может применяются нормы и законы международного. Сейчас я или наша правозащитная организация имеем право заплатить за него. Человек может вообще быть без документов, о каком ИИН может идти речь? Нельзя же в такие рамки загоняться. Вы смотрите только свои инструкции, хотя вы должны полностью национальные законодательства смотреть, в том числе и Конституцию. Поэтому советуйтесь со своим министерством, положение не безвыходное. Наша организация может заплатить, я могу от своего имени заплатить, — говорит Павел Кочетков.
Суд поручил представителю ДГД уточнить этот вопрос. Также на предварительном слушании был допрошен представитель управления координации занятости и социальных программ, который аргументировал решение ведомства об отказе присвоении статуса беженца. Ранее в Бокейординском районном суде вынесли обвинительный приговор в отношении россиянина. Суд признал его виновным по статье 392 УК РК «Умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан». Его приговорили к шести месяцам ограничения свободы условно, а в качестве дополнительного наказания суд решил выдворить его из страны сроком на пять лет. Апелляционная коллегия постановила оставить решение суда первой инстанции без изменения.