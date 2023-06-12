Участковые наложили штраф после жалобы соседки, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Лаура Жумажан — старшая по дому и волонтёр. За несколько лет за свой счёт она стерилизовала более 20 кошек, бродящих возле дома. Женщина тщательно следит за тем, чтобы в подъезде и во дворе был идеальный порядок.
По словам Лауры, соседка, которая вызвала участковых, затаила давнюю обиду из-за коммунального вопроса. Сам инцидент произошёл 28 апреля. Женщина вышла на прогулку с семимесячным щенком по кличке Лана. Собака радостно встала на задние лапки, увидев детей той самой соседки. Но никакого физического контакта не было (это есть на видео, однако редакция не публикует его, так как там запечатлены несовершеннолетние дети)
. Мужчина, отвечающий за видеонаблюдение, предупредил Лауру, что соседка просила предоставить этот фрагмент видео.
— Я тогда не придала значению его словам. Но на следующий день пришли трое мужчин в форме. Они довольно грубо разговаривали. Сказали «у тебя дома воняет», а Лану назвали «питбулем». Требовали показать, сколько животных живёт в доме. Соседка им заявила так, будто у меня приют. Я объяснила, что забираю кошек на время, стерилизую или лечу, а потом отпускаю на волю. Дома живут только кошка Боня и Лана. Они мне на это говорят — «ты что, решила весь мир спасти?» Я спрашиваю их, а кто спасал людей, когда землетрясение в Турции произошло? На что получила ответ: «это обученные собаки, а не твоя дворняжка». Говорили, мол наши деды жили и собаки сами плодились. И никто их не любил, пускай дальше так живут, — вспоминает женщина.
Лаура рассказала, что предложила при них извиниться перед соседкой, пойти на мировую. Однако последняя дверь не открыла. Тогда участковые выписали штраф по части первой статьи 407-2 КоАП РК — нарушение правила выгула животных.
— У меня большой опыт общения с людьми, но так со мной никто не разговаривал. Я сразу выставила квартиру на продажу и написала в Facebook пост, что хочу уехать жить туда, где люди нормально относятся к животным. На мою публикацию отреагировала зооволонтёр Жанна. Она пыталась поговорить с соседкой, с участковым, но слушать нас не стали. Тогда и решили обжаловать штраф, — рассказала Лаура.
Остальные соседи поддержали женщину, как морально, так и выразили готовность собрать деньги, чтобы всем вместе оплатить штраф.
На первом слушании судья попросила подготовить более развёрнутое письмо, а также приложить документы и видео, где собака вышла без намордника.
— После второго слушания судья сказала, что я занимаюсь благим делом. После общения с участковыми я ожидала, что система вся одинаковая. Но вышло наоборот, — рассказывает женщина.
Решением судьи специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям штраф отменён. Лаура сказала, что сомневалась и думала оплатить штраф, но Жанна убедила её, что это важно сделать для других владельцев животных, создать прецедент.
История Ланы
Лану Лаура нежно называет «малышкой». До неё у женщины не было собак, как и планов их завести. Щенка Лаура заметила на остановке, на её глазах незнакомка пнула его.
— Он был совсем крохотный. Когда я спросила, зачем она так поступила, женщина ответила: он мне мешает. Я поняла, что на улице ему не выжить. Принесла еду, воду и отправила фотографию в приюты, — рассказывает женщина.
Желающие приютить дворняжку вроде как были, но по итогу откладывали решение. В один день Лаура услышала скуление. Щенок забился в канализацию и две недели от туда не выходил. Пожарные помочь отказались, а в отлове предложили частного специалиста. Услугу по спасению щенка он оценил в 40 тысяч тенге. Лаура уже серьёзно начала задумывать над тем, чтобы отдать эту сумму, но Лана уже нашла выход из ливнёвки и пришла прямо к подъезду своего ангела хранителя.
Что Лаура точно делает, так соблюдает закон об ответственном обращении с животными. Лана полностью прошла обследование, чипирование, вакцинацию и регулярно посещает занятия по дрессировке.
— Сейчас она выросла красавицей, грациозной и многие думают, что собака породистая. Я хочу, чтобы было больше людей, которые заботятся о животных. Это то, чему можно научить, показав пример. Мы должны жить в балансе с растительным и животными миром, не плевать на землю и в воду. Мы зависим друг от друга, — считает женщина.
Вместе с тем она третий год продолжает помогать бездомным кошкам, пристраивает их в добрые руки. Волонтёром Лаура стала в пандемию. Она вспоминает, как молилась за то, чтобы всевышний помог с образованием для сына. В тот день юноша получил грант, а следом Лаура увидела пост про котёнка, которому нужна помощь. Это и есть её кошка Боня.
Правила выгула животных
17 января маслихат Алматы утвердил «Правила содержания и выгула домашних животных». Документ вызывает массу вопросов у владельцев собак
. Раньше в Алматы был перечень пород собак, требующий обязательного ношения намордника, и даже он имел исключения. Например, бульдог должен гулять с намордником. Но за исключением французского бульдога. Теперь этого исключения нет и тогда владельцу такого пса грозит штраф, хотя найти намордник им практически нереально.
Ветеринары же считают, что намордники некоторым мелким породам собак и вовсе противопоказаны, так как могут нарушать процесс дыхания.
