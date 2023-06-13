— Мы перешли на усиленный режим работы. Наши сотрудники вышли на круглосуточное дежурство. Поставили посты. Запрещаем заходить людям на территорию леса, — сказал заместитель директора Талдыкорганского лесного хозяйства Аскар Орынбаев.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Такое решение пришлось принять после сильного пожара в соседней области Абай. В ведении местного лесного хозяйства 185 тысяч гектаров земли. Сейчас там трудятся около 100 работников. В связи с трагедией в соседнем регионе все сотрудники учреждения работают в усиленном режиме.