26 июня отмечается праздник, имеющий всемирное значение. Это — Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
ПО словам медицинских работников, проблема наркомании является одной из наиболее актуальных, как для здравоохранения, так и для общества в целом. Это обусловлено тяжелыми медицинскими и социальными последствиями злоупотребления психоактивными веществами.
- Серьезной проблемой по-прежнему является смертность от передозировки метамфетамина и синтетических опиоидов. На рынке появляется все больше новых психоактивных веществ, содержащих неконтролируемые химикаты, - сетуют медики.
Сотрудниками Бурлинской районной больницы была проведена акция на рынке «Таир» приуроченная к Международному Дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Торговцам и посетителям рынка рассказали о вреде наркотиков, о том, как распознать употребление наркотиков близкими и раздали листовки.
Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков был учрежден в 1987 году Генеральной Ассамблеей ООН в знак выражения своей решимости усиливать деятельность и сотрудничество для создания международного общества, свободного от злоупотребления наркотиками. По оценкам ООН, общемировое число лиц, употребляющих наркотики, в настоящее время составляет не менее 185 миллионов человек (то есть 3% всего населения нашей планеты, или около 12 % населения в возрасте от 15 до 30 лет). К сожалению, последствия наркозависимости для демографических показателей становятся все более угрожающими с каждым днем. Увеличивается доля несовершеннолетних и подростков среди потребляющих наркотики, увеличивается и число женщин, пристрастных к этой страшной зависимости. Врачи-наркологи очень обеспокоены проблемой наркомании, среди их утверждений и то, что если 3-4 года назад средний возраст юных наркоманов составлял 16-17 лет, то на сегодняшний день этот показатель снизился до 13-14 лет. По статистическим показателям за последние десять-двенадцать лет увеличилась в семь раз число женщин, употребляющих наркотические и психотропные препараты.