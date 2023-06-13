26 июня отмечается праздник, имеющий всемирное значение. Это — Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

ПО словам медицинских работников, проблема наркомании является одной из наиболее актуальных, как для здравоохранения, так и для общества в целом. Это обусловлено тяжелыми медицинскими и социальными последствиями злоупотребления психоактивными веществами.

- Серьезной проблемой по-прежнему является смертность от передозировки метамфетамина и синтетических опиоидов. На рынке появляется все больше новых психоактивных веществ, содержащих неконтролируемые химикаты, - сетуют медики.

Сотрудниками Бурлинской районной больницы была проведена акция на рынке «Таир» приуроченная к Международному Дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Торговцам и посетителям рынка рассказали о вреде наркотиков, о том, как распознать употребление наркотиков близкими и раздали листовки.