Жители города пересылают друг другу аудиосообщение, на котором женщина рассказывает, что в области есть больные коронавирусом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Уральцев напугала рассылка о попытке похищения школьников Иллюстративное фото из архива "МГ" В сообщении женщина говорит, что ей якобы все рассказала клиентка, которая работает медсестрой. - Девчата, сейчас мне клиентка звонила, она медсестра в Акжайыкском районе. Их всех вчера собрали на собрание. Сказали им: рты всем позакрывать. Им привезли из Аксая и будут заселять людей с подозрением на коронавирус. Людей, говорят, уже прям кладут. Только градусники, говорит, подаем им в окошко. Чуть температура 37,7 - сразу отправляем в инфекционную больницу. Короче, у нас в области коронавирус, просто не говорят. Нужно проветривать помещение, мыть все с хлоркой, каждые полчаса-час мыть лицо, купить дезраствор или хлорку, мыть все. У нас в области коронавирус, просто не говорят, - рассказывает женщина. В пресс-службе акима ЗКО отметили, что в больнице поселка Акжайык Теректинского района был оборудован специальный бокс, куда на карантин будут привозить людей, прибывших из стран, где есть факты заболевания людей коронавирусом. - Хочется отметить, что на сегодняшний день там нет и не было ни одного пациента. В области нет заболевших коронавирусом. Просим жителей не поддаваться панике и не распространять недостоверную информацию. Распространение недостоверных информации по закону карается уголовным преследованием. Согласно статье 274 части 2 УК РК, распространение заведомо ложной информации посредством СМИ и информационно-коммуникационных сетей наказывается штрафом в размере до 3 тысяч МРП или ограничением свободы на срок до 3 лет, либо исправительными или общественными работами, - пояснили в пресс-службе акима ЗКО В настоящее время есть информация о пяти зараженных коронавирусом казахстанцах. Двое госпитализированы в Алматы, они прилетели из Германии 9 и 12 марта. Одна пациентка прибыла 12 марта из Италии. Четвертый случай заболевшего коронавирусной инфекцией подтвердили в Алматы. Мужчина 1976 года рождения прилетел на пассажирском самолете из Германии 13 марта. Еще один казахстанец госпитализирован в Германии. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  