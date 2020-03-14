ДТП произошло сегодня, 14 марта, около 13.00 на трассе Уральск-Кирсаново, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пять человек пострадали в ДТП на трассе в ЗКО В пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что на трассе опрокинулся автомобиль "Нива". Пострадали пять человек. Все они с различными травмами были доставлены в больницу. Другие подробности выясняются. Пять человек пострадали в ДТП на трассе в ЗКО Пять человек пострадали в ДТП на трассе в ЗКО Пять человек пострадали в ДТП на трассе в ЗКО Пять человек пострадали в ДТП на трассе в ЗКО Пять человек пострадали в ДТП на трассе в ЗКО
Фото Медета МЕДРЕСОВА  