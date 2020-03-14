Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что на трассе опрокинулся автомобиль "Нива". Пострадали пять человек. Все они с различными травмами были доставлены в больницу. Другие подробности выясняются.