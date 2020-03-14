В общегородском субботнике, стартовавшем 14 марта, приняли участие более восьми тысяч горожан, 572 организации, в том числе 208 субъектов предпринимательства. Стоит отметить, что для удобства территория города была поделена на 20 участков. В субботнике было задействовано 92 единицы техники, в том числе более 50 единиц техники от предприятий. В результате было вывезено более 400 кубометров мусора с территории города. Помимо уборки территории были побелены деревья, а также высажены саженцы деревьев.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.