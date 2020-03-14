Иллюстративное фото из архива "МГ" Казахстанцам, которые временно остались без работы из-за введённого запрета в связи с пандемией коронавируса, выплатят не ниже 42 500 тенге. - С 13 марта введён запрет на проведение массовых мероприятий, кинотеатров, детские игровые площадки при ТРЦ. В этой связи некоторые работодатели вынуждены направить своих работников на простой. Согласно статье 112 Трудового кодекса, порядок оформления простоя и условия оплаты временного простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, устанавливаются в размере не ниже минимальной зарплаты – 42 500 тенге. Если предусмотрено в трудовом или коллективном договоре, оплата может быть выше, – сказал председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК Ербол Нургалиев. Также он сообщил, что сейчас прорабатывается вопрос с работодателями об оплачиваемом отпуске для родителей, которые вынуждены оставаться дома с детьми. - На данный момент нашим министерством были разработаны рекомендации и направлены в акиматы областей. Соответственно, сейчас должны проводить разъяснительную работу с работодателями. Но с действующим кодексом оплачиваемый отпуск предоставляется в соответствии с графиком или по соглашению сторон в любое время. Трудовое законодательство не препятствует, – отметил Ербол Нургалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.