Недалеко от райцентра Иргиз автомобиль «Тойота Эстима» слетел с трассы и опрокинулся в кювет. В машине ехали 8 человек, из них 7 граждан Кыргызской Республики и 1 гражданка Российской Федерации. Все направлялись в РФ. В результате ДТП 50-летняя россиянка получила травмы, ее доставили в райбольницу Иргиза, 40-летний гражданин Кыргызстана скончался на месте. В ЦРБ Иргиза сообщили, что состояние пострадавшей оценивается как средней тяжести, у нее сотрясение мозга, ушибленные раны, перелом ключицы. Вопрос о транспортировке санавиацией в областной центр не стоит, женщина получает лечение в районе. Полицейские Актюбинской области проводят расследование случившегося.