Как именно произошло столкновение "Тойоты" и мотоцикла - неизвестно. В пресс-службе департамента полиции сообщили, что водитель машины и водитель мотоцикла утверждают, что они ехали на положенный свет светофора. - Сейчас полицейские изучают записи с видеокамер, чтобы установить виновника ДТП. Водитель и пассажирка мотоцикла доставлены в больницу с переломами. Водитель автомобиля не пострадал, - сообщили в пресс-службе полиции. По данному факту начато досудебное расследование по ст.345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения.