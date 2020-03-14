Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции рассказали, что водитель пассажирского автобуса №7 начал трогаться, чтобы отъехать от остановки, и в этот момент кондуктор выпал из автобуса и попал под задние колеса. - В результате ДТП кондуктор с различными травмами был госпитализирован в отделение реанимации ГМБ г.Уральск. Согласно медицинскому освидетельствованию, водитель был трезв. По данному факту начато досудебное расследование по ст.345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения", - сообщили в пресс-службе полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.