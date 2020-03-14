Учреждения дополнительного образования будут закрыты до 5 апреля. Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает Tengrinews.kz. Центр внешкольной работы открылся в Деркуле Иллюстративное фото из архива "МГ" - Что касается музыкальных, художественных школ, а также детско-юношеских спортивных школ. Там приходят дети со всего города, их очень много, бывают дворцы школьника, которые посещают 10-20 тысяч детей. Мы приняли решение пока до 5 апреля приостановить деятельность, - сказал Аймагамбетов на брифинге СЦК. Он напомнил, что с 16 марта по 5 апреля школьники уходят на каникулы. - После 5 апреля, если будет необходимость, мы готовы перейти в режим дистанционной работы. Мы также приняли решение, что учителя могут находиться дома и выполнять свою работу. Заработная плата сохранится, - отметил он. В настоящее время есть информация о пяти зараженных коронавирусом казахстанцах. Двое госпитализированы в Алматы, они прилетели из Германии 9 и 12 марта. Одна пациентка прибыла 12 марта из Италии. Четвертый случай заболевшего коронавирусной инфекцией подтвердили в Алматы. Мужчина 1976 года рождения прилетел на пассажирском самолете из Германии 13 марта. Еще один казахстанец госпитализирован в Германии. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.