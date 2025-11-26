Об этом и других нарушениях организаций рассказал на брифинге руководитель департамента Агентства по защите и развитию конкуренции по ЗКО.

Руководитель департамента Агентства по защите и развитию конкуренции по ЗКО Сагындык Иргалеев сообщил, что в городском отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог выявили нарушения при проведении государственных закупок. Из-за этих нарушений малый и средний бизнес фактически не мог участвовать в выборе потенциальных поставщиков. В отношении отдела вынесено предписание: устранить нарушения и не допускать их в будущем.

Также до конца доведено расследование в отношении ТОО «Курылысинвест НС». В конце 2024 года компания подозревалась в картельном сговоре при участии в государственных закупках, полностью исключив конкуренцию с другими участниками. В июне 2025 года суд привлек «Курылысинвест НС» к административной ответственности: наложен штраф и конфискация монопольного дохода на общую сумму 15,5 миллиона тенге.

По словам Ергалеева, с начала 2025 года за непредставление информации антимонопольному органу штрафы получили:

Региональная электросетевая компания — 3,1 миллиона тенге;

ТОО «Байстон» — 258 тысяч тенге.

Также нарушения выявлены в СПК «Орал». При выдаче кредитов сельхозтоваропроизводителям, направленных на стабилизацию цен на социально значимые продукты, создавались дискриминационные условия для отдельных предпринимателей. Должностное лицо СПК привлечено к ответственности со штрафом 589 тысяч тенге.

В настоящее время Департамент расследует действия Международного аэропорта «Орал» на предмет возможного установления монопольно высоких цен на авиакеросин. Если нарушения подтвердятся, будут приняты антимонопольные меры.