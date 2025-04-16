Уровень воды в Урале на 16 апреля в ЗКО

По данным РГП «Казгидрмет», на 16 апреля на двух гидропостах в Уральске и посёлке Январцево уровень воды за прошедшие сутки не изменился. Он составляет 473 сантиметра и 545 сантиметров соответственно. В посёлках Жарсуат и Кушум вода повысилась на 2 сантиметра, в Тайпаке — на 5 сантиметров.
Максимально вода отошла за прошедшие сутки в реке Илек в посёлке Шынгырлау — на 9 сантиметров. Уровень воды в реках Чаган и Деркул незначительно понижается.
- На 40 см за сутки поднялся уровень реки Урал
- Уровень воды в Урале вырос на 4 см за прошедшие сутки
- Уровень воды медленно повышается в Уральске
- Талые воды активно заполняют водоемы ЗКО
- Уровень воды в Деркуле за сутки увеличился на 130 сантиметров
- Люди бьют тревогу: талая вода переливается через автодорогу в Уральске
- Перелив талой воды через автодорогу произошел в Уральске
- Русло реки Урал смещается в сторону города: На 1,6 млрд тенге укрепят берег в Уральске
- Қазақстанда су тасқыны қаупі жоғары аймақтар белгілі болды
- ЗКО снова грозит паводок весной 2025 года