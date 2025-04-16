Уровень воды в Урале на 16 апреля в ЗКО

16 апреля на двух гидропостах в Уральске и посёлке Январцево уровень воды за прошедшие сутки не изменился. Он составляет 473 сантиметра и 545 сантиметров соответственно.

По данным РГП «Казгидрмет», на 16 апреля на двух гидропостах в Уральске и посёлке Январцево уровень воды за прошедшие сутки не изменился. Он составляет 473 сантиметра и 545 сантиметров соответственно. В посёлках Жарсуат и Кушум вода повысилась на 2 сантиметра, в Тайпаке — на 5 сантиметров.

Максимально вода отошла за прошедшие сутки в реке Илек в посёлке Шынгырлау — на 9 сантиметров. Уровень воды в реках Чаган и Деркул незначительно понижается.