По данным службы спасения, 29 июня в области ожидаются усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду и гроза. По данным РГП "Казгидромет", 29 июня в Уральске ожидаются дожди и грозы. Днем столбики термометров покажут 23 градуса тепла, ночью +14. В Атырау переменная облачность, днем +32, ночью +20. Дожди и грозы ожидаются в Актобе, днем +26, ночью +13. Лишь в Актау синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем +27, ночью +22.