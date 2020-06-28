Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе филиала НАО «ГК «Правительство для граждан» по ЗКО сообщили, что 1 июня на портале egov.kz начался прием заявлений в первый класс. Для того, чтобы подать заявку на зачисление ребенка в школу в режиме онлайн, один из родителей должен авторизоваться на портале электронного правительства. – На сайте необходимо перейти в раздел «Гражданам», «Образование», «Среднее образование». Далее выбрать услугу "Прием документов и зачисление в организации образования" и заказать услугу онлайн. После заполнения полей нужно подписать с помощью ЭЦП или одноразового пароля. С результатом услуги можно ознакомиться в личном кабинете в течении пяти рабочих дней, - сообщили в пресс-службе филиала НАО «ГК «Правительство для граждан» по ЗКО Перечень нужных документов: 1. Заявление одного из родителей; 2. Свидетельство о рождении ребенка; 3. Две фотографии 3х4; 4. Медицинские справки формы № 063/у и № 026/у-3; 5. Подтверждающий документ при наличии статуса социально уязвимого слоя населения. Общий объем прикладываемых документов не должны превышать 5 Мб. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.