"Иллюстративное фото из архива "МГ" С 1 июня в стране началась регистрация леворульных авто, зарегистрированных на граждан РК и ввезенных в страну из Армении и ввезенных в РК до 1 февраля 2020 года. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, для регистрации транспортных средств владельцам необходимо предоставить документ удостоверяющий личность, квитанции об оплате сбора за государственную регистрацию и пошлин, свидетельство о регистрации транспорта и государственные регистрационные номерные знаки, выданные в уполномоченном органе Республики Армения. Так же документы должны быть переведены на государственный или русский языки и заверены нотариусом. – Для разъяснения правил регистрации авто ввезенных с Армении, в департаменте полиции работает Call-Центр, можно позвонить по телефону 525-100 и получить консультацию по регистрации транспортного средства. С момента регистрации консультацию получили более 500 граждан и поставлено на учет 274 транспортных средств ввезенных из Республики Армения. В связи с проведением дезинфекционных мероприятий 27 и 28 июня в спецЦОНе прием документов осуществляться не будет, - пояснили в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.