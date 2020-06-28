– Автор поста, бросайте работу все вместе. Да, это может и бесчеловечно к пациентом, но мы тоже люди и у вас семьи. В гробу я видал такую работу и начальство, вызывайте СМИ, - посоветовал пользователь moldovan_129.

– Вирус есть, подумайте люди, государству, что делать нечего, экономику страны рушить. Прям все сговорились и начали рушить . И начали с простых людей, с тех кто и кормит и строит эту экономику. Думать надо логически. Это пандемия и наш Казахстан к ней не готов. Просто молодые переносят ее легко, вот и считают, что он как бы и не страшен. Но последствия для близких, слабых здоровьем ужасны, - написала kasimova67.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пабликев социальной сети Instagram появился пост от, якобы, работников станции скорой медицинской помощи. По словам автора, многие работники скорой неотложной помощи ходят на работу с повышенной температурой. – Работаю на скорой, половина сотрудников болеют, анализы брать у нас перестали, хотя жалоб все больше. Ходим и сидим все с температурой и заражаем друг друга. У нас дома тоже есть свои семьи. На больничный не отпускают. Спрашиваем про анализы, а в ответ молчание, хотя мы напрямую контактные, - пишет автор. За несколько часов пост собрал около тысячи просмотров и более ста комментариев. – Что же вы делаете с народом? Люди мрут как мухи! Лекарства нет, в больнице мест нет! Бешеные деньги выделялись на борьбу с этой китайской заразой! Где они? Сейчас нужно вводить режим ЧП, сейчас нужно изолировать людей ! Да кому я пишу? Вам плевать на народ! Как впрочем и всегда! - прокомментировала пост kadirova_zhanna.В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что на 28 июня 17 работников областной станции скорой медицинской помощи заразились коронавирусной инфекцией. – 11 заболевших являются медицинскими работниками, трое уже выздоровели, восемь человек находятся на больничном. Шестеро - прочий персонал, четверо из них выздоровели, двое - на больничном. В связи с эпидемиологической ситуацией на областной станции скорой медицинской помощи проводятся регулярные предсменные осмотры персонала, заступающего на смену. В случае выявления повышенной температуры тела, сотрудники не допускаются на линию, снимаются со смены, производится их замена. Оформление больничного листа и забор материала на ПЦР производится в ПМСП по месту жительства пациента при наличии показаний. Весь персонал скорой медицинской помощи обеспечен средствами индивидуальной защиты в достаточном количестве (костюмы, медицинские маски, перчатки). Администрацией СМП ведётся постоянный контроль и разъяснительную работа с сотрудниками о правилах и необходимости соблюдения санитарно-дезинфекционного режима не только в рабочее время, но и в быту, - сообщили в управлении здравоохранения ЗКО.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.