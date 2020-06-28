Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе управления полиции Уральска, за пять месяцев этого года в городе угнали 51 машину. Полицейским удалось раскрыть большинство преступлений, пять машин до сих пор не найдены. Заместитель начальника управления полиции г. Уральск Нурлан Бисенов рассказал, что в Зачаганске за одну неделю угнали девять авто. – Злоумышленник сначала проверял установлена ли сигнализация в автомашинах. Убедившись, что они отсутствуют, он разбивал окна, садился за руль и угонял машины. Преступник был задержан. Как показывает статистика, злоумышленники предпочитают угонять автомашины марки ВАЗ и "Фольксваген Пассат", - сообщили в полиции.

Полицейские призывают граждан не оставлять машины без присмотра, на ночь ставить нп специализированных стоянках.

