Андрея Петрова наградили медалью министра МВД «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Гвардейца, спасшего девушку от насильника, наградили в Актобе Инцидент произошел в 3.00 15 июня. Военнослужащий воинской части 6655  РгК «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан ефрейтор Андрей Петров вышел на балкон и услышал женские крики о помощи. Он выбежал на крики. В кустах, около дома, Андрей увидел мужчину, совершающего насильственные действия сексуального характера в отношении девушки. Он подбежал к месту происшествия и задержал мужчину. Затем позвонил на 102 и вызвал наряд сотрудников полиции. До прибытия полицейских удерживал задержанного на земле, который пытался оказать сопротивление и скрыться с места преступления. Награду  гвардейцу от имени  министра внутренних дел вручил командир воинской части 6655 РгК «Батыс»  Национальной гвардии РК Мирас Турдалин, который поблагодарил  Андрея Петрова за смелость, решительные и грамотные действия  и активную гражданскую позицию, проявленную при спасении  человеческой жизни, призвал и в дальнейшем с честью выполнять свой служебный долг. -Ежедневно на службу по защите спокойствия и безопасности нашего города Актобе службу несут  более 150 военнослужащих воинской части 6655 РгК «Батыс» Национальной гвардии совместно сотрудниками полиции. Им приходится работать в разных условиях, зачастую совершая геройские поступки не ради славы, а в соответствии со своим служебным и гражданским долгом. Яркий примером,  для личного состава является ефрейтор А. Петров, находясь в  дома в не служебное время суток, сделал настоящий мужественный поступок, как подобает защитнику Родины. Командование и весь личный состав воинской части высоко оценивает его действия. Мы гордимся им. На его примере мы будем воспитывать наших молодых воинов, будущее поколение, — отметил  полковник Мирас Турдалин. - Я с детства мечтал стать военным, в школе ходил спортивную секцию, где  занимался вольной борьбой, неоднократно занимал почетные  призовые места в областных  и городских соревнованиях по вольной борьбе самбо. Если честно, я  не считаю  свой поступок,  подвигом. На моём месте это сделал бы каждый. Это не подвиг. Это дело чести любого человека – помочь ближнему. Ведь, самое страшное, что  в городе  где ходят наши мамы,сестры, девушки  и дети, прямо под окнами, промышляют насильственные действия такие  преступники, — считает Андрей. Фото предоставлено пресс-службой РгК «Батыс» Национальной гвардии РК Азамат АКЫЛ  