В Актобе наградили Гвардейца, спасшего девушку от насильника
Андрея Петрова наградили медалью министра МВД «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Инцидент произошел в 3.00 15 июня. Военнослужащий воинской части 6655 РгК «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан ефрейтор Андрей Петров вышел на балкон и услышал женские крики о помощи. Он выбежал на крики. В кустах, около дома, Андрей увидел мужчину, совершающего насильственные действия сексуального характера в отношении девушки. Он подбежал к месту происшествия и задержал мужчину. Затем позвонил на 102 и вызвал наряд сотрудников полиции. До прибытия полицейских удерживал задержанного на земле, который пытался оказать сопротивление и скрыться с места преступления.
Награду гвардейцу от имени министра внутренних дел вручил командир воинской части 6655 РгК «Батыс» Национальной гвардии РК Мирас Турдалин, который поблагодарил Андрея Петрова за смелость, решительные и грамотные действия и активную гражданскую позицию, проявленную при спасении человеческой жизни, призвал и в дальнейшем с честью выполнять свой служебный долг.
-Ежедневно на службу по защите спокойствия и безопасности нашего города Актобе службу несут более 150 военнослужащих воинской части 6655 РгК «Батыс» Национальной гвардии совместно сотрудниками полиции. Им приходится работать в разных условиях, зачастую совершая геройские поступки не ради славы, а в соответствии со своим служебным и гражданским долгом. Яркий примером, для личного состава является ефрейтор А. Петров, находясь в дома в не служебное время суток, сделал настоящий мужественный поступок, как подобает защитнику Родины. Командование и весь личный состав воинской части высоко оценивает его действия. Мы гордимся им. На его примере мы будем воспитывать наших молодых воинов, будущее поколение, — отметил полковник Мирас Турдалин.
- Я с детства мечтал стать военным, в школе ходил спортивную секцию, где занимался вольной борьбой, неоднократно занимал почетные призовые места в областных и городских соревнованиях по вольной борьбе самбо. Если честно, я не считаю свой поступок, подвигом. На моём месте это сделал бы каждый. Это не подвиг. Это дело чести любого человека – помочь ближнему. Ведь, самое страшное, что в городе где ходят наши мамы,сестры, девушки и дети, прямо под окнами, промышляют насильственные действия такие преступники, — считает Андрей.
Фото предоставлено пресс-службой РгК «Батыс» Национальной гвардии РКАзамат АКЫЛ
