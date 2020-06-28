Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции, 27 июня в Казахстане выявлено 461 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, в которых наблюдаются симптомы заболевания. В ЗКО зарегистрировано 44 новых случаев за сутки. Прирост составил 3,3%. Бессимптомных носителей в стране выявлено 1025, 78 из которых в ЗКО. На 27 июня в области выявлено 1389 случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. 873 человека вылечились, летальных случаев - шесть. Бессимптомных носителей - 1018.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.