Справка: Мурат Мукаев родился в 1969 году в Западно-Казахстанской области. Имеет два высших образования (экономист, юрист). Трудовую деятельность начал в 1992 году инспектором по учету налоговой инспекции Фурмановского района ЗКО. С 1994-1997 гг. работал на различных должностях в банковской сфере. С 1997 по 2011 годы продолжил работу в таможенной службе ЗКО и ВКО. С 2011 по 2013 годы руководитель отдела предпринимательства г.Уральск. С 2013 года аким Жанибекского района ЗКО.

Сегодня, 28 мая, по согласованию с администрацией президента РК и районным маслихатом в порядке ротацииназначен акимом Теректинского района. Активу области уже бывшего акима Жанибекского района представилЧто послужило причиной увольнения Жениса СЕРИККАЛИЕВА - неизвестно. К слову, на должность акима Теректинского района он был назначен в марте 2013 года.