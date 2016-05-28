Сегодня, 28 мая, в нашей области сменились уже три акима, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Новый аким Бурлинского района Алдияр Халелов
Как стало известно, в связи с переходом на другую работу уже бывшего акима Бурлинского района МаратаТусупкалиева по согласованию с администрацией президента РК и районным маслихатом в порядке ротации акимом района назначен Алдияр Халелов, ранее возглавлявший Чингирлауский район.
Справка:
Алдияр Сансызбаевич Халелов родился в 1958 году в Западно-Казахстанской области. Образование высшее. В 1981 году закончил Джамбульский гидромелиоративно - строительный институт, по специальности - «Гидромелиорация; инженер-гидротехник».
С сентября 1981 года по сентябрь 1988 года старший инженер-гидротехник, председатель профкома Желаевское РСХО с.Трекино, Приурального района.
С сентября 1988 года по январь 1990 года секретарь парткома колхоза им. М.Маметовой Приурального района.
С января месяца 1990 года по декабрь месяц 1996 года председатель Трекинского сельского совета, глава Трекинской сельской администраций, аким Трекинского сельского округа.
С декабря 1996 года по август 1997 года - первый заместитель акима Приурального района.
С августа 1997 года по апрель 2002 года - заместитель акима Зеленовского района.
С апреля по май 2002 года и.о. главного специалиста филиала территориального управления архитектурно-строительного контроля и лицензирования Западно Казахстанской области.
С мая месяца 2002 года по декабрь 2011 года заместитель акима Зеленовского района.
С 2 декабря 2011 года по настоящее время - аким Чингирлауского района.
Новый аким Чингирлауского района Альберт Есалиев
Позже активу Чингирлауского района был представлен новый аким. Им был назначен Альберт Есалиев, который до сегодняшнего дня занимал должность заместителя главы этого же района.
Справка:
Альберт Темирбулатович Есалиев родился в 1980 году в Западно-Казахстанской области. Имеет два высших образования (бакалавр экономики, учитель истории).
В 2001 году работал учителем, заместителем директора (2002-2005) Переметнинской средней школы Зеленовского района. Работу на государственной службе начал главным специалистом аппарата акима Зеленовского района. В 2007-2011 годы заведующий отделом контроля и мониторинга государственных услуг, главный специалист и заведующий отделом организационно-контрольной и кадровой работы аппарата акима Зеленовского района.
С 2011 года занимал должность заместитель акима Чингирлауского района.
Напомним, сегодня утром сменился аким Теректинского района
. Вместо Жениса Сериккалиева, который уволился по собственному желанию, этот пост занял Мурат Мукаев, ранее возглавлявший Жанибекский район.
