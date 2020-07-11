Такое решение было принято из-за напряженной эпидемиологической ситуации в области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Ужесточение карантина в Атырауской области: кафе и рестораны закроют, поезда остановят Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом было сказано в ходе онлайн- брифинга с участием делегации, возглавляемой заместителем премьер – министра РК Ералы Тугжановым. - В Атырау ежедневно фиксируется по 336 случаев коронавирусной инфекции. Это очень большая цифра по стране. В настоящее время город Атырау и Жылыойский район являются очагами инфекции. Вызовы скорой помощи увеличились вдвое, - сказал Ералы Тугжанов. Для стабилизации эпидемиологической ситуации совместно с местными исполнительными органами были приняты следующее решения. - Движение пассажирских поездов в направлениях Алматы - Атырау, Актобе – Атырау, Мангыстау – Атырау будет приостановлено. - Кафе, рестораны, места общественного питания, непродовольственные магазины работают через службу доставки на дом. - Семейные мероприятия запрещены. Нарушители будут строго наказаны. - Работники, работающие вахтовым методом должны сдать ПЦР-тест по месту жительства за три дня до работы. Работодатели несут прямую ответственность за соблюдение этого требования. Кроме того, акимату Атырауской области было поручено обеспечить аптеки необходимыми лекарственными препаратами, к 20 июля увеличить количество инфекционных мест до 350 коек, мобильных групп с 61 до 120, увеличить количество кислородных станций и решить вопрос с дефицитом медицинских кадров. Частный медицинский сектор также будет участвовать в борьбе с пандемией. День назад за сутки в Атырауской области зарегистрировали 685 новых случаев заражения Covid-19. Регион вышел на первое место по заболеваемости коронавирусом. Акимату поручили принять дополнительные ограничительные меры. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.