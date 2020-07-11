Об этом сообщается на сайте Правительства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Косметологическая клиника незаконно торговала антибиотиками в Атырау Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководителей Фонда медстрахования и СК-Фармация освободили от занимаемых должностей. Приказом министра здравоохранения РК на основании поданного заявления освобождён от занимаемой должности председатель правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Айбатыр Жумагулов. - По согласованию с премьер-министром РК Шарип Берик Шарипулы освобождается от должности председателя правления ТОО "СК-Фармация, – сообщается на сайте главы правительства. На расширенном заседании Правительства, где обсуждали принятые меры по борьбе с коронавирусом, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что руководителей Фонда социального медицинского страхования и ТОО "СК-Фармация" нужно уволить, и если есть необходимость, провести следствие. Он отметил, что необходимо решить вопрос обеспечения компании "СК-Фармация" квалифицированными специалистами, наладить производство многих видов лекарств и медицинских изделий в Казахстане. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  