Иллюстративное фото с сайта www.pda.segodnya.ua Иллюстративное фото с сайта www.pda.segodnya.ua «С 1 июля на каждого прописанного в квартире с газовой плитой будет уходить 45,78 тенге в месяц, что почти на 5 тенге дороже. Что касается отопления в частных домах, то при площади дома в 70 квадратов и среднем составе семьи 3 человека, за месяц без счетчика будет выставляться сумма 2934, 3 тенге. До сих пор сумма была на 300 тенге меньше», - такой пресс-релиз распространил АФ АО «КазТрансГаз Аймак».  Изменить тарифы решило республиканское агентство по регулированию естественных монополий. Причина повышения стало увеличение тарифов на транспортировку газа.