В 7 регионах Казахстана прирост по активным карточкам превысил 10% Рэнкинг-основа: Используемые платежные карточки. Регионы Казахстана. Май 2013Девяносто процентов рынка платежных карт в Казахстане составляют дебетные карточки. Кредитки популярны только в Алматы, где их вес на региональном рынке - 24,3%. В других регионах Казахстана доля кредитных карт на уровне статистической погрешности - от 0,4 до 1,8%.